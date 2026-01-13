Serie D | domenica al Buitoni era presente in tribuna Mario Palazzi che sarebbe già stato contattato nei giorni scorsi dai dirigenti Sansepolcro ultima chance per Ciampelli
Domenica al Buitoni, Mario Palazzi era presente in tribuna, dopo essere stato già contattato dai dirigenti nei giorni scorsi. A Sansepolcro, si discute sul futuro di Davide Ciampelli, con la società che potrebbe concedergli un'ultima occasione. La partita contro l’Altopascio non ha portato i risultati sperati, evidenziando le difficoltà della squadra e la pressione sulla squadra tecnica in vista delle prossime sfide.
SANSEPOLCRO Saltato il diesse Monni, anche il tecnico Davide Ciampelli (nella foto) è adesso a rischio? O quantomeno, la società gli ha concesso un’ultima prova di appello? Intanto, l’attesa scossa sul campo non c’è stata: certamente, il Tau Altopascio non era il "cliente" migliore per il riscatto del Sansepolcro, che ancora non aveva forse del tutto smaltito i postumi della batosta di sette giorni prima e il campo lo ha dimostrato a chiare note. Gol incassato anche stavolta dopo appena 5 minuti e partita di fatto chiusa dagli ospiti al 34’, quando è maturato lo 0-2. Semmai, Bocci avrebbe potuto riaprirla se non avesse fallito la grande occasione, ma resta il fatto che la formazione lucchese ha esercitato una padronanza pressochè piena della situazione, al di là del fatto che occupi l’eloquente seconda posizione in classifica alle spalle del Grosseto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
