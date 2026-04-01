Confagricoltura Pavia ha lanciato un appello riguardo alla situazione attuale del settore agricolo nella provincia, evidenziando problemi legati alla produzione di riso e vino. L’associazione ha sottolineato che, nonostante i numeri e la presenza sul territorio, le aziende agricole si trovano ad affrontare difficoltà significative che coinvolgono più comparti. La situazione viene descritta come complessa e sfidante per gli operatori locali.

Garlasco (Pavia), 1 aprile 2026 – Un’ agricoltura pavese ancora forte nei numeri e nella rappresentatività, ma attraversata da difficoltà profonde e trasversali ai comparti. La fotografia è stata scattata dalla presidente di Confagricoltura Pavia Marta Sempio all’edizione 2026 dell’assemblea annuale dedicata al tema “Pac e imprese, tra territorio ed Europa“. Per il riso Sempio ha richiamato il crollo dei prezzi e gli squilibri generati dalle dinamiche internazionali, tra la ripresa dell’export indiano e l’ingresso di prodotto da Cambogia e Myanmar. Per il vino ha ricordato il peso ancora aperto dei danni da peronospora, con 1.200 aziende colpite e oltre 20 milioni di danni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riso e vino, l’allarme di Confagricoltura Pavia: “Situazione difficile, difendiamo le nostre eccellenze”

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