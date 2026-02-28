Confagricoltura appello a Bruxelles | Riso a rischio senza misure di tutela europee

Confagricoltura ha lanciato un appello a Bruxelles chiedendo l’introduzione di una clausola di salvaguardia automatica nel nuovo Regolamento sulle preferenze generalizzate. L’obiettivo è bloccare le eccessive importazioni di riso provenienti da Cambogia e Myanmar, che rappresentano una minaccia concreta per il settore europeo. La richiesta si rivolge alle autorità comunitarie per tutelare la produzione locale.

Introdurre una clausola di salvaguardia automatica nel nuovo Regolamento sulle preferenze generalizzate capace di fermare le eccessive importazioni di riso dal Sud Est asiatico, in particolare da Cambogia e Myanmar, che minacciano la sopravvivenza del settore europeo. È la richiesta di Confagricoltura e del Copa avanzata a Bruxelles dal presidente Massimiliano Giansanti. “L’intesa raggiunta tra Parlamento e Consiglio non ci convince – afferma Giansanti – Le soglie previste per far scattare il blocco sono talmente elevate da rendere il meccanismo inefficace. Per questo Confagricoltura sta rafforzando il fronte comune, anche in seno al Copa-Cogeca, chiedendo una revisione dei massimali e un sostegno trasversale agli emendamenti a tutela del riso europeo anche da parte dei Paesi non produttori”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Shein nel mirino di Bruxelles: indaga il DSA, sicurezza online e tutela consumatori a rischio.La Commissione europea ha aperto un’indagine approfondita su Shein, la piattaforma di e-commerce cinese leader nel settore del fast fashion, per...

Il capo della Corte di cassazione avvisa: l’autonomia giudiziaria è a rischio se non si tutela con misure concreteAll’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, il primo presidente della Corte di cassazione, Pasquale D’Ascola, ha lanciato un monito chiaro e...

Una raccolta di contenuti su Confagricoltura.

Argomenti discussi: Confagricoltura, appello alla Regione: La gestione idrica dei campi passi a Consorzi di bonifica.

Confagricoltura Umbria a Bruxelles per la mobilitazione degli agricoltoriUna delegazione di Confagricoltura Umbria sarà presente a Bruxelles dove oltre 40 organizzazioni provenienti dai 27 Stati membri dell'Unione europea, per un totale di più di 10.000 partecipanti attesi ... ansa.it

Confagricoltura, 'con piogge persistenti danni e rischio infrazione Ue'(ANSA) - CAGLIARI, 17 FEB - Le piogge persistenti delle ultime settimane rischiano di portare, oltre ai danni e alle forti perdite già registrate nelle colture in pieno campo, anche una possibile infr ... msn.com