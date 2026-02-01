il vino umbro ambasciatore alle olimpiadi milano cortina il rubro della cantina todini racconta le nostre eccellenze

Il vino umbro scelto come ambasciatore alle Olimpiadi di Milano-Cortina sarà il Rubro prodotto dalla Cantina Todini. La scelta punta a mettere in mostra le eccellenze del territorio e del settore vinicolo locale durante l’evento internazionale. La cantina di Todi si prepara a rappresentare l’Italia con questa bottiglia che promette di essere il simbolo del territorio.

TODI - Sarà solo uno il vino umbro ambasciatore del Made in Italy alle Olimpiadi Milano- Cortina, e sarà il Rubro della Cantina Todini. Un successo tutto regionale, perché l’etichetta, selezionata tra le 26 eccellenze enologiche presenti negli spazi di MUSA – Casa Italia nelle tre sedi di Milano, Cortina e Livigno, porterà il cuore verde d’Italia sulle tavole di uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, accompagnando momenti istituzionali e di rappresentanza e diventando parte dell’esperienza italiana offerta ad atleti, delegazioni e ospiti del mondo olimpico. Un vino rosso dalla struttura importante e dalla personalità decisa, come la Presidente di questa Cantina fondata nel 1979, l’imprenditrice Luisa Todini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

