L’Italia non parteciperà ai Mondiali di calcio di quest’anno, segnando il terzo esclusione consecutiva. La sconfitta si è consumata in Bosnia, dove la nazionale italiana ha subito rigori decisivi. La fase di qualificazione si è conclusa con questa eliminazione, che ha impedito agli azzurri di approdare alla manifestazione internazionale prevista negli Stati Uniti, Canada e Messico.

Per la terza volta consecutiva l’Italia manca l’appuntamento con i Mondiali di calcio: quest’estate gli azzurri saranno assenti nella rassegna ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico. Nella finale dei play-off del Percorso A della zona UEFA, giocata allo Stadio Bilino Polje di Zenica, la Bosnia Erzegovina vince ai rigori per 5-2, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari e vola alla rassegna iridata per la seconda volta nella propria storia. Nel primo tempo dopo un avvio equilibrato a spaccare il match è Moise Kean: al quarto d’ora di gioco l’estremo difensore bosniaco, Vasilj, commette un errore grossolano in fase di disimpegno e serve Barella, il quale assiste l’attaccante azzurro, che di prima intenzione tira e batte il portiere avversario, portando in vantaggio l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Inferno, parte III. Rigori fatali in Bosnia: Italia fuori dal Mondiale per la terza volta di fila

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