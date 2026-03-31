Bosnia Italia 2-1 | Rigori fatali Altra eliminazione per gli Azzurri

Alle 20:45 si è giocata al Bilino Polje di Zenica la partita tra Bosnia e Italia, decisiva per la qualificazione ai Mondiali. La sfida si è conclusa con un risultato di 2-1 per la formazione bosniaca, dopo che i tempi regolamentari e i supplementari non hanno prodotto un vincitore. La vittoria è stata decisa ai rigori, con gli azzurri che sono stati eliminati.

di Francesco Aliperta Appuntamento alle 20:45 al Bilino Polje di Zenica per Bosnia Italia, finale playoff per i Mondiali: seguila live con noi. Tutto pronto al Bilino Polje di Zenica per Bosnia Italia, match valevole per la finale dei playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Chi vince, staccare il pass per giocare la massima competizione internazionale per nazioni. SEGUI QUI IL LIVE DI BOSNIA ITALIA. Formazioni ufficiali BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko. C.T.: Barbarez. ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bosnia Italia 2-1: Rigori fatali. Altra eliminazione per gli Azzurri Articoli correlati Napoli-Como, rigori fatali per gli azzurri: in semifinale di Coppa Italia vanno i larianiNapoli, 10 febbraio 2026 - Al Maradona si disputano i quarti di finale di Coppa Italia tra Napoli e Como, a caccia di un pass per la semifinale che... Leggi anche: Bosnia-Italia 5-2 (d.c.r): disastro Mondiale: azzurri fuori ai rigori dopo gli errori di Pio Esposito e Cristante Contenuti utili per approfondire su Bosnia Italia Temi più discussi: La guerra, Sacchi e le parole di Pizzul: trent'anni fa il primo storico Bosnia-Italia (finito male); La prima Bosnia-Italia; Dall’ultima di Sacchi come ct al gol di Frattesi che illuse Spalletti: i precedenti di Bosnia-Italia; Bosnia-Erzegovina - Italia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie. Live Bosnia-Italia 2-1, Pio Esposito sbaglia dal dischettoRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it Finale playoff Mondiali 2026, Italia sconfitta ai rigori dalla Bosnia. DIRETTAÈ in corso Bosnia-Italia, finale playoff dei Mondiali 2026. La Nazionale guidata da Gattuso si gioca tutto a Zenica, puntando a scongiurare la terza mancata partecipazione consecutiva a una fase final ... tg24.sky.it Bosnia-Italia finisce 1-1 dopo 120 minuti più recupero. La partita si deciderà ai calci di rigore. Il destino degli azzurri sarà determinato dai tiri dagli 11 metri. #IlMessaggero #BosniaItalia #Italia #Nazionale - facebook.com facebook #Bosnia- #Italia 1-1 dopo 90', azzurri in dieci (espulso #Bastoni): si va ai supplementari x.com