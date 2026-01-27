Le intese indigeste del centrodestra e i mal di pancia della Lega

Le tensioni tra le forze di centrodestra, in particolare tra Lega e Forza Italia, influenzano il panorama politico italiano. Le recenti intese si rivelano spesso complicate e poco lineari, contribuendo a un quadro di instabilità e malumore interno. Analizzare questi rapporti è fondamentale per comprendere le dinamiche e le possibili evoluzioni future di questa coalizione.

Se esistessero ancora le cartelline, in via Bellerio, il dossier sarebbe finito nel fascicolo "Le alleanze indigeribili di Forza Italia". Ma nella sede federale della Lega ormai sono andati al macero anche i manifesti storici e il nodo è archiviato sotto la voce «grane» nelle teste dei dirigenti e del capo Matteo Salvini. Come se non ci fossero abbastanza disaccordi interni alla maggioranza in vista delle Politiche del 2027 (ormai si pensa già solo a quello), il capitolo delle intese agita il centrodestra.

