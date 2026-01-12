Va a casa dell'ex moglie e la picchia | aveva già divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

12 gen 2026

A Macerata Campania, nella provincia di Caserta, un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri questa notte. Nonostante il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico, si è recato presso l'abitazione dell'ex moglie, aggredendola. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, confermando l’importanza delle misure di tutela già in atto.

