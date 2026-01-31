Risarcito il primario di Sara Il licenziamento era illegittimo La sorella | I maltrattamenti? Appello atteso in estate

Il primario di Sara ha ottenuto un risarcimento di oltre 240mila euro. Il giudice ha stabilito che il suo licenziamento era illegittimo. La sorella della vittima annuncia che in estate ci sarà un appello per i maltrattamenti, che restano al centro della polemica. La vicenda, lunga e dolorosa, sembra non essere ancora finita.

Un risarcimento da oltre 240mila euro può sembrare una parola definitiva su una vicenda lunga e dolorosa. Mentre il giudice del lavoro chiude la partita sul licenziamento dell'ex primario Saverio Tateo, però, un'altra resta aperta: quella sulla scomparsa di Sara Pedri, che attende ancora l'Appello e una risposta. Il primo percorso riguarda l'allontanamento del medico dal reparto di Ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento. Nel 2023 il giudice del lavoro aveva già dichiarato illegittimo il provvedimento adottato dall'ex Apss, ora Asuit (l'azienda sanitaria locale, quella che in Emilia-Romagna si chiamerebbe semplicemente Ausl), disponendo anche il reintegro.

