Licenziamento per giusta causa illegittimo quando l’attività sportiva in malattia risulta compatibile con la patologia certificata Cosa hanno deciso i giudici

Il Tribunale di Bergamo ha stabilito che un licenziamento per giusta causa è illegittimo quando l’attività sportiva durante la malattia è compatibile con la diagnosi. La decisione si basa su un caso concreto del 14 marzo 2024, in cui un lavoratore, impiegato come Group Controller nel settore metalmeccanico, era stato licenziato. I giudici hanno valutato che la partecipazione a sport, anche in malattia, può essere ammessa se non peggiora le condizioni di salute certificate. La sentenza chiarisce i limiti di validità del licenziamento in questi casi.

La sentenza n. 50 del 22 gennai, pronunciata dalla Sezione monocratica del lavoro del Tribunale di Bergamo, ha per oggetto il licenziamento per giusta causa irrogato il 14 marzo 2024 a un lavoratore inquadrato al livello A1 del CCNL aziende metalmeccaniche industriali, con la mansione di Group Controller. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Rissa o aggressione sul lavoro, quando scatta il licenziamento per giusta causaLe tensioni sul posto di lavoro possono sfociare in comportamenti inaspettati e imprevedibili. Will Smith sotto accusa: un violinista del tour fa causa per molestie sessuali e licenziamento illegittimoUna recente controversia coinvolge Will Smith in ambito legale, con un violinista del suo tour che ha intentato causa per molestie sessuali e licenziamento illegittimo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ticket licenziamento : Contributo NASpI 2026 aggiornato a 1948 €. Cos’è e come funziona ?; Il licenziamento disciplinare nell'era dei social media; Gioca a calcetto durante la malattia: il Tribunale annulla il licenziamento per giusta causa; Violenza su paziente disabile, contraddittoria l’esclusione del licenziamento. Licenziamento revocato per Fatone jr, decisivo il ritardo di ASE: potere disciplinare decadutoIl Tribunale di Foggia ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato a Raffaele Fatone da ASE Spa, ordinando ... immediato.net Attività sportiva compatibile con la malattia: licenziamento illegittimoIl Tribunale di Bergamo esclude la giusta causa: lo sport non è incompatibile con la sindrome ansioso-depressiva se coerente con le indicazioni mediche ... fiscoetasse.com Malattia e attività extra: dove finisce l’abuso e dove inizia il diritto Un Tribunale annulla un licenziamento per giusta causa dopo che un lavoratore aveva giocato a calcetto durante l’assenza per malattia. Approfondisci cosa stabilisce la sentenza e quali son facebook