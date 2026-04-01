Perché si chiama pesce d’aprile? Cosa c’è da sapere sulla tradizione di fine Quaresima

Il primo aprile è noto in molti paesi come il giorno degli scherzi, ma in Italia e in alcune nazioni europee è anche chiamato “pesce d’aprile”. Questa tradizione ha origini antiche e si collega a usanze di fine Quaresima, periodo che precede la Pasqua. La giornata è caratterizzata da burle e scherzi tra amici, colleghi e familiari, e il nome “pesce d’aprile” si riferisce a pratiche e simboli associati a questa ricorrenza.

Il primo aprile è celebre come giorno degli scherzi, ma in Italia e in altri paesi europei porta con sé anche un altro nome curioso: “ pesce d’aprile ”. Si tratta di un’espressione ormai entrata nel linguaggio comune, spesso data per scontata, che nasconde una storia articolata e ancora oggi non del tutto chiarita. Perché in occasione del primo giorno del mese di aprile si dice “pesce d’aprile”? L’ usanza di fare scherzi il 1° aprile è diffusa a livello internazionale. In particolare, il riferimento al pesce è tipico delle tradizioni latine, soprattutto francesi e italiane. In Francia si parla, infatti, di poisson d’avril, termine che richiama direttamente l’espressione italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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