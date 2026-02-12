Perché giovedì grasso si chiama così | la tradizione italiana che in pochi conoscono

Questa settimana, in molte città italiane, si celebra il Giovedì Grasso, il giorno che dà il via ai festeggiamenti più colorati del Carnevale. La tradizione nasce da un’espressione latina, “carnem levare”, che significa “togliere la carne”. Per secoli, si è scelto di mangiare in abbondanza prima di entrare nel periodo di digiuno della Quaresima. Oggi, però, il significato si è un po’ perso, lasciando spazio a maschere, sfilate e dolci tipici, ma senza dimenticare le origini di questa

Il Giovedì Grasso segna l'inizio del gran finale del Carnevale italiano. Tutto parte da lontano, dall'espressione latina "carnem levare", letteralmente "togliere la carne". Siamo nell'ultimo giovedì prima della Quaresima, quel periodo di quaranta giorni di digiuno che ci separa dalla Pasqua. La parola "grasso" qui non indica il peso, ma l'abbondanza: ricco, sostanzioso, opulento. Un giorno in cui ci si concede tutto, senza limiti. Nell'antichità questo era il momento di rovesciare le regole sociali. Anche chi viveva in povertà poteva sedersi a tavola come un nobile, mangiando cibi prelibati che normalmente non si poteva permettere.

Il Martedì Grasso, che nel 2026 cade il 17 febbraio, è l’ultimo giorno del Carnevale.

