Storia del Presepe dalle origini ad oggi | perché si chiama così e il significato della tradizione di Natale

Il presepe è una tradizione natalizia che ha origini antiche, risalenti al 1223 grazie a San Francesco di Assisi e alla creazione del primo presepe a Greccio. Il termine deriva dal latino “praeparare”, indicando la preparazione del luogo sacro. Con il tempo, si è evoluto in molte forme, mantenendo vivo il significato di rappresentare la Natività e la nascita di Gesù, simboli centrali della festa di Natale.

N4 Le Origini del Presepe: Storia e Diffusione della Tradizione Natalizia!

