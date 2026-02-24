Niente stage? Si fa gruppo a cena | Buffon e Gattuso come Riva e Lippi amore azzurro

Buffon e Gattuso si sono incontrati a cena, dopo aver scoperto che molti giovani talenti non riescono a trovare stage formativi. La mancanza di opportunità pratiche ha spinto i due ex calciatori a riunirsi e condividere idee, cercando di sostenere i nuovi arrivati. Nel loro incontro, hanno parlato di come rafforzare il gruppo e motivare i più giovani. La conversazione si è concentrata su strategie per migliorare l’inserimento in nazionale.

Ieri Gigi Buffon, chiacchierando nel nostro podcast, la Tripletta, ci ha spiegato perché 20 anni fa scese in B con la Juve. Era campione del mondo, avrebbe potuto monetizzare il contratto della vita. "Primo, per amore della Juve. Secondo, per avere stima di me stesso e non fare la scelta più utilitaristica. Terzo, per dare un segnale al mondo Juve in grande difficoltà: anche quando sembra tutto perduto, c'è sempre qualcuno che ti viene in soccorso, qualcuno cui aggrapparsi". Con sentimenti simili oggi il dirigente Buffon accompagna la Nazionale nel suo momento più sofferto, dopo due Apocalissi.