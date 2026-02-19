Perché la poltrona di Gabriele Gravina in Figc non dipende dai Mondiali

Gabriele Gravina rimane in carica come presidente della Figc, nonostante le recenti delusioni mondiali. La sua posizione non dipende dai risultati della nazionale, ma da altri fattori interni alla federazione. In Italia, molti tifosi sono delusi, ma Gravina continua a gestire le questioni del calcio italiano. Le decisioni prese nelle ultime settimane indicano che il suo ruolo non è legato alle prestazioni della squadra azzurra. La situazione rimane incerta, mentre si attendono sviluppi ufficiali nelle prossime settimane.

Con un pizzico di cattiveria, si potrebbe dire che gli italiani hanno fatto incetta di provviste olimpiche per affrontare un nuovo letargo calcistico. Sportivamente, è stato un inverno dolcissimo, ma la primavera, contrariamente a quanto sosteneva il maestro Battiato, non tarderà ad arrivare. I playoff mondiali sono imminenti per la nostra Nazionale: il 26 marzo a Bergamo con l’Irlanda del nord e, se va bene, il 31 in Bosnia o in Galles. Avversarie che una decina di anni fa avrebbero provocato un sorriso di tenerezza nei nostri giocatori, e oggi invece tolgono il sonno. Non è sfiducia a prescindere, sia chiaro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

