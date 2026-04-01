Nuova Renault Bridger 2027 | come sarà il 4×4 francese?

È stato diffuso un riassunto aggiornato al 2026 riguardante la Renault Bridger 2027, un veicolo 4×4 di prossima uscita. La presentazione fornisce dettagli su caratteristiche tecniche e caratteristiche previste, senza ancora conferme ufficiali. La casa automobilistica ha condiviso alcune immagini e specifiche, ma molte informazioni restano ancora da definire prima del lancio ufficiale.

Faremo di seguito un riassunto chiaro e aggiornato (2026) su tutto quello che si sa della futura Renault Bridger. Da tenere conto che è ancora una concept, quindi molti dati (soprattutto motori e prezzi) non sono definitivi. Cos’è la Renault Bridger. È un SUV compatto globale (segmento B) pensato soprattutto per mercati come India, ma poi arriverà anche altrove. Sarà uno dei modelli più piccoli della gamma SUV Renault, attorno ai 4 metri o poco più. Dimensioni e caratteristiche. Le dimensioni ufficiali non sono complete, ma abbiamo già un quadro abbastanza preciso: Lunghezza: attorno ai 4 metri. Altezza da terra: circa 20 cm (molto alta per la categoria). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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