Renault Bridger | SUV indiana pronta entro il 2027

La Renault prepara il lancio di una nuova SUV compatta chiamata Bridger, destinata al mercato indiano e prevista entro la fine del 2027. La vettura sarà sviluppata sulla piattaforma modulare RGMP small e rappresenta un passo importante per il costruttore nel segmento dei veicoli urbani. La produzione della Bridger sarà avviata in India, in uno degli stabilimenti locali del marchio.

La Renault sta per lanciare sul mercato indiano, entro la fine del 2027, una nuova SUV compatta denominata Bridger, sviluppata su piattaforma modulare RGMP small. Questo progetto strategico mira a conquistare il segmento B con varianti termiche, ibride ed elettriche, posizionando l'India come hub produttivo fondamentale per l'espansione globale del marchio francese. Il piano industriale prevede lo sviluppo rapido del modello in meno di due anni, sfruttando le competenze locali per adattare il veicolo alle esigenze regionali specifiche. Con un'altezza da terra di 20 cm e ruote da 18 pollici, il concetto promette spazio interno generoso nonostante le dimensioni esterne contenute, puntando sulla versatilità energetica.