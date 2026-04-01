Mondiali calcio 2026 | tutte le qualificate Italia assente per la terza edizione consecutiva

Nella fase di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026, l’Italia non ha ottenuto la qualificazione e rimarrà esclusa per la terza volta consecutiva. La competizione si svolgerà in Nord America e molte nazionali hanno già ottenuto il pass per la fase finale. La selezione italiana non figura tra le squadre che hanno conquistato il biglietto per l’evento.

L’Italia sarà costretta ancora una volta da casa i Mondiali di calcio: quella del 2026 sarà la terza edizione consecutiva senza gli azzurri al via. Ad esultare è la Bosnia Erzegovina, che elimina gli azzurri ai rigori e sarà della partita nella manifestazione ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico. Questa sera gli altri slot in palio nelle finali degli spareggi della zona UEFA vanno alla Turchia di Vincenzo Montella, che passa in Kosovo per 0-1, alla Svezia, che piega la Polonia per 3-2, ed alla Cechia, che supera la Danimarca ai calci di rigore. Salgono a 46 le squadre qualificate: gli ultimi due pass in palio verranno distribuiti nella notte italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali calcio 2026: tutte le qualificate. Italia assente per la terza edizione consecutiva Articoli correlati Leggi anche: Calcio, Mondiali, le 48 squadre qualificate Mondiali pattinaggio Praga 2026, Malinin campione del mondo per la terza volta consecutiva. Grassl ottavo, Frangipani 23°Lo statunitense domina il libero con sei quadrupli e il backflip per 329,40 punti totali. 🔴😱 MONDIALE 2026: BRUTTO COLPO PER L’ITALIA AI PLAYOFF! Approfondimenti e contenuti su Mondiali calcio Temi più discussi: Italia - Bosnia Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle finali playoff: gli orari; Mondiale di calcio FIFA 2026; Non solo Italia: in palio altri 5 posti per Usa 2026. Formula, date e orari: tutto sui playoff. Mondiali di calcio 2026: dove e quando (date) si giocano. Tutte le infoMondiali di calcio 2026: dove e quando (date) si giocano le parte in programma. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it Mondiali 2026, le squadre qualificate ai gironiterza fase (da settembre a novembre 2025): le 12 squadre sono state sorteggiate in 3 gironi da 4. Hanno giocato un girone all'italiana con gare di andata e ritorno: le 3 vincitrici si sono qualificate ... sport.sky.it La partita tra Bosnia Erzegovina e Italia, spareggio decisivo per i Mondiali di calcio, si è conclusa ai rigori, e ha vinto la Bosnia Erzegovina. Per la terza volta consecutiva, dopo il 2018 e il 2022 l’Italia non andrà ai Mondiali - facebook.com facebook Calcio, Mondiali, le 48 squadre qualificate Restano ancora due squadre da qualificare x.com