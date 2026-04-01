Mondiali calcio 2026 | tutte le qualificate Italia assente per la terza edizione consecutiva

Da oasport.it 1 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella fase di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026, l’Italia non ha ottenuto la qualificazione e rimarrà esclusa per la terza volta consecutiva. La competizione si svolgerà in Nord America e molte nazionali hanno già ottenuto il pass per la fase finale. La selezione italiana non figura tra le squadre che hanno conquistato il biglietto per l’evento.

L’Italia sarà costretta ancora una volta da casa i Mondiali di calcio: quella del 2026 sarà la terza edizione consecutiva senza gli azzurri al via. Ad esultare è la Bosnia Erzegovina, che elimina gli azzurri ai rigori e sarà della partita nella manifestazione ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico. Questa sera gli altri slot in palio nelle finali degli spareggi della zona UEFA vanno alla Turchia di Vincenzo Montella, che passa in Kosovo per 0-1, alla Svezia, che piega la Polonia per 3-2, ed alla Cechia, che supera la Danimarca ai calci di rigore. Salgono a 46 le squadre qualificate: gli ultimi due pass in palio verranno distribuiti nella notte italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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