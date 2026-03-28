Mondiali pattinaggio Praga 2026 Malinin campione del mondo per la terza volta consecutiva Grassl ottavo Frangipani 23°

A Praga si sono conclusi i Mondiali di pattinaggio artistico, con l’atleta statunitense che ha conquistato il suo terzo titolo mondiale consecutivo. Durante la competizione, ha ottenuto un punteggio totale di 329,40 punti grazie a sei quadrupli e a un backflip nel programma libero. Tra gli altri atleti in gara, il giapponese ha ottenuto la medaglia d’argento e il suo connazionale quella di bronzo, confermando i risultati delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Lo statunitense domina il libero con sei quadrupli e il backflip per 329,40 punti totali. Kagiyama argento e Sato bronzo, confermano i piazzamenti olimpici di Milano-Cortina. Per l’Italia Grassl nella top ten, Frangipani più indietro Ilia Malinin è ancora una volta il migliore del mondo. Lo statunitense conquista a Praga il terzo titolo mondiale consecutivo nel pattinaggio artistico maschile, consolidando un dominio che sembrava vacillare dopo la delusione olimpica ma che il programma libero della O2 Arena ha confermato con autorità. Già in testa dopo il programma corto, Malinin ha chiuso con un punteggio complessivo di 329,40 punti grazie a una prova impreziosita da sei salti quadrupli e dal celebre backflip. 🔗 Leggi su Sportface.it

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