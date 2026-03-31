Puglia maltempo | allerta arancione per temporali Protezione civile previsioni meteo Scuole chiuse in vari Comuni

La protezione civile ha diramato un’allerta arancione per temporali in Puglia, valida dalla mezzanotte fino alle 24. Diversi Comuni hanno deciso di chiudere le scuole a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Le previsioni indicano temporali intensi e possibili nubifragi nella regione nel corso della giornata. Le autorità invitano alla massima attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con possibili fenomeni di inondazione delle aree limItrofe e delle zonegolenali.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. Ordinanza del sindaco di Taranto: titolo, chiusura scuole domani. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta arancione per temporali Protezione civile, previsioni meteo. Scuole chiuse in vari Comuni Articoli correlati Puglia, maltempo: allerta arancione per temporali Protezione civile, previsioni meteo. Taranto, domani scuole chiuseIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Puglia, maltempo: allerta arancione per temporali Protezione civile, previsioni meteo. Taranto, scuole: domani niente attività didatticaIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Tutti gli aggiornamenti su Puglia maltempo allerta arancione per... Temi più discussi: Bollettino di Criticità del 20 marzo 2026 ore 14:37; Ancora maltempo sull'Italia, venti di burrasca e mareggiate. Nevicate a quote collinari; Maltempo in Puglia, continua l'allerta gialla su tutta la Regione. Ma la pioggia non ferma il turismo religioso; Bari nella morsa del maltempo: venerdì segnato da pioggia e vento. Maltempo in Puglia, scatta l’allerta arancione: sindaci ordinano la chiusura di scuole e parchi Ecco doveIl maltempo stringe la morsa sulla Puglia. La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di allerta arancione che scatterà dalla mezzanotte di oggi, mercoledì ... quotidianodipuglia.it Maltempo in Puglia, allerta arancione anche su Taranto per il 1° aprileLa Protezione Civile regionale segnala un peggioramento delle condizioni meteo: previste piogge diffuse, temporali, raffiche di vento, grandinate e possibili criticità idrogeologiche e idrauliche La P ... studio100.it Proviene da Canosa di Puglia, un oggetto personale di lusso che ha più di 2mila anni, vi è scritto a caratteri puntinati il nome della proprietaria: Opaka Sabaleidas. È il coperchio di una preziosa teca a forma di conchiglia che raffigura una nereide su un mostro - facebook.com facebook Allerta arancione in Puglia, domani scuole chiuse a Brindisi - News x.com