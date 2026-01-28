Falciato da un’auto | donna a processo | Ora posso solo lavorare in ufficio

La donna coinvolta in un incidente è finita a processo. Dopo aver passato dieci giorni in coma e altri venti in terapia intensiva, ora dice di poter lavorare solo in ufficio. La vicenda ha interrotto bruscamente la sua carriera da poliziotto, che a causa delle ferite non è più riprendibile.

Dieci giorni di coma, altri 20 passati in terapia intensiva e la carriera da poliziotto interrotta per le conseguenze dell’incidente che lo avevano dichiarato non più idoneo. E’ finita a processo la donna che il 25 marzo del 2022 investì a Senigallia, in viale dei Gerani e con la propria automobile, un agente del Commissariato di polizia mentre si trovava in bicicletta e fuori dal servizio. Il poliziotto, 54 anni, si trovava con la moglie e la figlia, ciascuno in sella alla propria bicicletta, quando in prossimità di una svolta è sopraggiunta una Fiat Panda guidata da una 84enne di Senigallia. Il ciclista è rimasto agganciato ad uno specchietto retrovisore dell’automobile perdendo l’equilibrio e cadendo a terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

