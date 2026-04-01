LIVE Italia-Polonia 8-4 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | azzurri in controllo arriva il quinto successoda

Durante la partita dei Mondiali di curling, la squadra italiana ha ottenuto la sua quinta vittoria battendo la squadra polacca con il punteggio di 8-4. La gara si è svolta senza particolari difficoltà per gli azzurri, che hanno mantenuto il controllo dell'incontro. La vittoria permette alla squadra italiana di proseguire la corsa verso i playoff della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.40: Partita senza particolari patemi per la squadra azzurra che conquista così la sua quinta vittoria al Mondiale e continua la rincorsa ai playoff! 0.37: Si chiude qui il match! L’Italia conquista altri due punti nell’ultimo end e batte la Polonia 8-4 0.33: Sempre una stone azzurra a punto e una polacca nella casa quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’incontro 0.30: Sempre una stone azzurra a punto dopo 8 tiri del decimo end 0.28: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri dell’ultimo end 0.24: Tiene aperta la partita Stych che trova una difficile doppia bocciata e allontana le due stone azzurre lasciando a punto le due stone polacche: 6-4 dopo nove end 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 8-4 Mondiali curling 2026 in DIRETTA: azzurri in controllo, arriva il quinto successoda Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Polonia 2-0, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: doppio punto per gli azzurri nel secondo end Leggi anche: LIVE Italia-Danimarca 8-1, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: cinque punti azzurri nel quinto end! Tutto quello che riguarda su LIVE Italia Polonia 8 4 Mondiali... Temi più discussi: LIVE Italia-Polonia 2-0, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: doppio punto per gli azzurri nel secondo end; Gli Azzurrini restano in Lega A: 1-1 con la Polonia. Favo: Abbiamo concretizzato poco; Playoff Mondiali, i risultati delle semifinali; LIVE Italia-Polonia 6-2 Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata da due dagli azzurri nell’ottavo end. LIVE Italia-Polonia 6-4 Mondiali curling 2026 in DIRETTA: i polacchi si avvicinano nel nono endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.18: Sempremdue stone azzurre a punto a 4 tiri dalla fine dell’end 0.13: Due le stone azzurre a punto dopo 8 ... oasport.it LIVE Italia-Polonia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sognareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE dell'ottavo incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling ... oasport.it Dopo Spagna e Italia anche la Polonia stoppa gli Usa: «Batterie anti-missile nel Golfo No, servono qui» x.com Sparite 12 tonnellate di barrette KitKat tra Italia e Polonia - facebook.com facebook