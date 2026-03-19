LIVE Italia-Danimarca 8-1 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | cinque punti azzurri nel quinto end!

Durante la partita dei Mondiali di curling femminile 2026, l’Italia ha segnato cinque punti nel quinto end, portando il punteggio complessivo a 8-1 contro la Danimarca. La diretta ha evidenziato una prestazione difficile per Dupont, che ha commesso errori nel tiro di precisione, consentendo all’Italia di ottenere un vantaggio significativo. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31: Giornataccia di Dupont che non trova il tiro di precisione e regala la mano all’Italia: 8-1 17.28: Sempre due stone azzurre a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 17.24: Quattro stone azzurre a punto a metà del sesto end 17.20: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del sesto end 17.13: E sono cinque punti per l’Italia!!! Dupont gioca due stone assurde e Constantini boccia senza problemi mettendo altre due stone a punto! 7-1 e partita incanalata 17.07: Sempre una stone danese a punto quando mancano 4 tiri alla fine del quinto end 17.04: Una stone danese a punto con tre italiane nella casa a metà del quinto end 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 8-1, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: cinque punti azzurri nel quinto end! Articoli correlati LIVE Italia-Canada 2-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. LIVE Italia-Canada 4-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Contenuti e approfondimenti su LIVE Italia Danimarca 8 1 Mondiali... Temi più discussi: LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: possibile sfida equilibrata; Qualificazioni Mondiali 2027, Italia ancora a secco di vittorie: cosa non ha funzionato contro Svezia e Danimarca; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; PREZZI COMUNITARI – RILEVAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 09.03.2026. LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per continuare a sperareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del nono incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in ... oasport.it Dove vedere Italia-Danimarca femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioniDove vedere Italia-Danimarca femminile, match di qualificazione ai Mondiali: orario, canale tv, streaming e formazioni. goal.com Se confrontiamo l'Italia con la Danimarca, la differenza per chi vuole diventare genitore è abissale. Nel nostro Paese, la rete di salvataggio essenziale sono quasi sempre i nonni, in Danimarca, invece l'infanzia è trattata come un vero e proprio "bene pubblico". - facebook.com facebook #Calcio femminile, #Italia ancora a secco di vittorie nel girone di qualificazione ai #Mondiali 2027: dopo il ko di #ReggioCalabria contro la #Svezia, a #Vicenza le ragazze di #Soncin non vanno oltre l'1-1 contro la #Danimarca. La classifica si complica x.com