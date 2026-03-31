LIVE Italia-Polonia 2-0 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | doppio punto per gli azzurri nel secondo end

Durante la partita di curling tra Italia e Polonia ai Mondiali del 2026, gli azzurri hanno segnato due punti nel secondo end. Nelle fasi successive, una stone italiana ha ottenuto un punto a metà del terzo end, mentre dopo i primi quattro tiri del medesimo end, un’altra stone ha concluso con un punto. La partita prosegue con aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.38: Una stone azzurra a punto a metà del terzo end 22.35: Una stone azzurra a punto dopo i primi 4 tiri del terzo end 22.31: Dopo la doppia bocciata dei polacchi, Spiller piazza la stone al centro della casa e dunque due punti azzurri: 2-0 22.29: Tre le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end. Ora la Polonia per la bocciata 22.27: Una stone azzurra a punto quando mancano le ultime 4 stone del secondo end 22.23: Una stone azzurra a punto dopo 8 tiri del secondo end 22.20: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del secondo end 22.17: Primo end annullato 22.13: La doppia bocciata di Mosaner lascia una stone azzurra a punta quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 2-0, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: doppio punto per gli azzurri nel secondo end Articoli correlati LIVE Italia-Norvegia 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto scandinavo nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16. LIVE Italia-Svezia 0-1, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: punto svedese nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TERZO END 16:32 Non può sbagliare Edin, che piazza il punto. CUORE ITALIA! Rimonta e vittoria 6-5 sulla Norvegia. | #MilanoCortina2026 Contenuti e approfondimenti su LIVE Italia Polonia 2 0 Mondiali... Temi più discussi: Gli Azzurrini restano in Lega A: 1-1 con la Polonia. Favo: Abbiamo concretizzato poco; Italia-Polonia e Italia-Cechia oggi in tv, Mondiali curling 2026: orari, programma, streaming; Polonia - Albania (2-1) Qualificazioni FIFA 2026; Sei nerazzurri in campo nei playoff: tutti in finale, Zielinski in gol con la Polonia. LIVE Svezia-Italia 0-4, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: gli azzurrini blindano il 2° posto nel girone annientando gli scandinavi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra Diretta Live finisce qui. Vi auguriamo buona serata e vi consigliamo di seguire il match della ... oasport.it DIRETTA/ Polonia Italia U21 (risultato finale 2-1): amara sconfitta in rimonta! (oggi 14 novembre 2025)La diretta Polonia Italia U21 a Stettino termina con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa, un esito amarissimo per l’Italia U21, che era in vantaggio fino a pochi minuti dal 90’ e ha ... ilsussidiario.net Dopo Spagna e Italia anche la Polonia stoppa gli Usa: «Batterie anti-missile nel Golfo No, servono qui» x.com Sparite 12 tonnellate di barrette KitKat tra Italia e Polonia - facebook.com facebook