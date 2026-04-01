Alle 0.42 si conclude la cronaca in diretta del match tra Italia e Polonia ai Mondiali di curling 2026, con l’Italia che ottiene il suo quinto successo e mantiene il controllo della partita. La cronaca si ferma qui, ringraziando i lettori per aver seguito l’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.42: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte! 0.40: Partita senza particolari patemi per la squadra azzurra che conquista così la sua quinta vittoria al Mondiale e continua la rincorsa ai playoff! 0.37: Si chiude qui il match! L’Italia conquista altri due punti nell’ultimo end e batte la Polonia 8-4 0.33: Sempre una stone azzurra a punto e una polacca nella casa quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’incontro 0.30: Sempre una stone azzurra a punto dopo 8 tiri del decimo end 0.28: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri dell’ultimo end 0.24: Tiene aperta la partita Stych che trova una difficile doppia bocciata e allontana le due stone azzurre lasciando a punto le due stone polacche: 6-4 dopo nove end 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 8-4 Mondiali curling 2026 in DIRETTA: azzurri in controllo, arriva il quinto successo

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