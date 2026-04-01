LIVE Italia-Polonia 6-2 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | mano rubata da due dagli azzurri nell’ottavo end

Durante la partita tra Italia e Polonia nei Mondiali di curling del 2026, gli azzurri hanno segnato due punti nell’ottavo end, con due pietre piazzate correttamente dopo otto tiri. La diretta ha registrato questa fase alle 0.13, segnalando che due pietre italiane sono state messe in posizione favorevole nel penultimo end. La partita si è conclusa con un risultato di 6-2 a favore dell’Italia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.13: Due le stone azzurre a punto dopo 8 tiri del penultimo end 0.10: Una stone azzurra a punto dopo 4 giri del nono end 0.05: End da incubo per la Polonia che sbaglia tutti gli ultimi 4 tiri e regala la mano rubata da due all’Italia che ringrazia e si porta sul 6-2 quando mancano due end 0.01: Non riesce la doppia bocciata dei polacchi, due le stone azzurre a punto quando mancano 4 tiri dell’ottavo end 23.58: Una stone italiana a punto a 6 tiri dalla fine dell’end 23.53: Una stone azzurra dopo 6 tiri del primo end 23.52: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri dell’ottavo end 23.48: Bravi i polacchi a piazzare l’ultima stone in appoggio alla stone azzurra appena fuori dalla casa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 6-2 Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata da due dagli azzurri nell’ottavo end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 4-5, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri nell’ottavo end. Leggi anche: LIVE Italia-USA 5-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano rubata dalle azzurre nell’ottavo end Altri aggiornamenti su LIVE Italia Polonia 6 2 Mondiali... Temi più discussi: LIVE Italia-Polonia 6-2 Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata da due dagli azzurri nell’ottavo end; Coppa del Mondo di sciabola femminile - L'Italia sfiora il pass per le semifinali nella prova a squadre di Tashkent e chiude al 6° posto; Playoff Mondiali, da Repubblica Ceca-Danimarca a Svezia-Polonia le altre sfide decisive; Gironi di qualificazione a EURO Under 21 2025-27: le ultime. LIVE Italia-Polonia 6-2 Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata da due dagli azzurri nell’ottavo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.05: End da incubo per la Polonia che sbaglia tutti gli ultimi 4 tiri e regala la mano rubata da due all’Italia ... oasport.it Italia-Polonia e Italia-Cechia oggi in tv, Mondiali curling 2026: orari, programma, streamingOggi martedì 31 marzo (ore 22.00) l'Italia tornerà in scena ai Mondiali 2026 di curling maschile per affrontare la Polonia in un incontro di fondamentale ... oasport.it Dopo Spagna e Italia anche la Polonia stoppa gli Usa: «Batterie anti-missile nel Golfo No, servono qui» x.com Sparite 12 tonnellate di barrette KitKat tra Italia e Polonia - facebook.com facebook