LIVE Italia-USA 5-3 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | mano rubata dalle azzurre nell’ottavo end

Alle ore 23.26, durante la partita di curling tra Italia e USA ai Mondiali femminili 2026, le azzurre hanno compiuto una mossa decisiva nell’ottavo end, riuscendo a sottrarre la mano alle avversarie. Nonostante numerose stone nella casa, la giocatrice americana non è riuscita a eliminare quella italiana posizionata al centro. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.26: Mano rubata delle azzurre! Ancora end con tante stone nella casa ma alla fine Strousd non riesce a togliere la stone italiana al centro della casa dal punto. 5-3 per le azzurre che ora devono difendersi 23.24: Ancora una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’ottavo end 23.19: Ancora una stone azzurra a punto quando mancano 6 tiri al termine dell’end 23.16: Stone azzurra a punto a metà dell’ottavo end 23.13: Due stone azzurre a punto dopo 5 tiri dell’ottavo end 23.08: End molto simile a quello di una gara di doppio misto con tantissime stone nella casa e Constantini da esperta del settore si esalta trovano d’una bocciata millimetrica che regala il punto alle azzurre in mezzo a tante stone avvversarie 23. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 5-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano rubata dalle azzurre nell’ottavo end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-USA 2-1, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano rubata dalle azzurre nel terzo end LIVE Italia-Canada 3-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano rubata delle azzurre nel terzo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Italia USA 5 3 Mondiali curling... Discussioni sull' argomento LIVE Italia-USA 59-93, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre escono sconfitte ma a testa alta contro le stelle WNBA; Pre-Mondiale, oggi Italia-Stati Uniti (ore 22.00, SkySport, RaiSport, DAZN). Capobianco: Lavoro da completare; Italia - USA alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; ItalBasket pronta al via: i roster del gruppo A. LIVE Italia-Giappone 6-9, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: quinta sconfitta per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 18.50: L'appuntamento è fra poco più di due ore ... oasport.it Eurosport Italia - facebook.com facebook Nono trofeo di fila per l’Italia: Vallefoglia straccia il Panathinaikos e vince la Challenge Cup x.com