LIVE Italia-Svezia 4-5 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | mano rubata dagli azzurri nell’ottavo end

Durante la partita tra Italia e Svezia nei Mondiali di curling 2026, gli azzurri hanno subito un furto di mano nell’ottavo end, che ha contribuito al punteggio finale di 5-4 a favore degli scandinavi. Nella fase iniziale, gli italiani hanno mostrato una buona capacità offensiva, realizzando due freeze consecutivi che hanno ostacolato la manovra degli avversari.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.10 Davvero ottima la costruzione offensiva degli azzurri, particolarmente bravi a realizzare due freeze consecutivi imbrigliando la manovra degli avversari. Ora il nono end. INIZIO NONO END 18.08 E infatti c’è la mano rubata! Gli azzurri accorciano le distanze ed inseguono gli svedesi sul 4-5. 18.06 Splendida bocciata di Spiller che complica la vita agli scandinavi, vediamo come rispondono. L’Italia può rubare la mano! 18.05 La Svezia rilascia una stone sul versante sinistro del cerchio. Ora ultimo tiro per Spiller. 18.03 Spiller prova un altro freeze, ben riuscito. Divertente il conciliabolo con Mosaner, che ha consigliato caldamente la manovra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 4-5, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri nell’ottavo end. Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 2-5, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata dagli svedesi nel quinto end Leggi anche: LIVE Italia-USA 5-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano rubata dalle azzurre nell’ottavo end Contenuti e approfondimenti su LIVE Italia Svezia 4 5 Mondiali curling... Temi più discussi: A Empoli gli Azzurrini si impongono 4-0 sulla Macedonia del Nord. Baldini: Forti e maturi, bella prestazione; Dove vedere in tv Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Under 21, prima volta per Ahanor: i convocati per Macedonia e Svezia; Italia vs Svezia - Tiro per tiro Curling in carrozzina | Paralimpiadi Milano Cortina 2026. LIVE Italia-Svezia 3-5, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel settimo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE OTTAVO END 17:52 Spiller non prova giocate dal coefficiente elevato accontentandosi del draw. Un punto azzurro. oasport.it Qualificazioni mondiali, azzurre ko 1-0 all'esordio con la SveziaInizia con una sconfitta casalinga il percorso della nazionale italiana femminile di calcio nelle qualificazioni al mondiale brasiliano del 2027. Allo stadio 'Granillo' di Reggio Calabria, in un match ... sport.sky.it Finali spareggi europei playoff per i mondiali: Bosnia Erzegovina - Italia Svezia - Polonia Turchia - Kosovo Danimarca - Repubblica Ceca #ForzaNapoliSempre by #NapoliStory #nazionaleitaliana - facebook.com facebook #ReferendumGiustizia, voto tra le comunità italiane all'estero. Danimarca: NO 79,0% Svezia: NO 74,9% Paesi Bassi: NO 73,1% Austria: NO 70,0% Irlanda: NO 67,4% Grecia: NO 63,4% Belgio: NO 61,4% Regno U x.com