L’Italia ha concluso la partita contro la Bosnia con una sconfitta ai rigori, impedendo così la qualificazione ai Mondiali. Questa sconfitta rappresenta il terzo risultato negativo consecutivo per la nazionale italiana in qualificazione, prolungando a almeno 16 anni il periodo senza partecipazione alla fase finale del torneo mondiale. La sfida si è conclusa dopo i calci di rigore, con la vittoria della Bosnia.

AGI - Si scrive Mondiali, si legge maledizione. L'Italia è ancora fuori, per la terza volta di fila, e si allunga ad almeno 16 anni la striscia senza la competizione iridata per gli azzurri. La Bosni a ha vinto ai calci di rigore 5-2 (1-1 dopo i tempi supplementari) e andrà in America a giugno. Gli azzurri hanno giocato in dieci per l'espulsione di Bastoni dopo 40 minuti di gioco, sprecato alcune buone occasioni, e perso ogni chance nei tiri dal dischetto. Stavolta Donnarumma non ha fatto i miracoli. Decisivi gli errori di Pio Esposito e Cristante. La cronaca Primo tempo. Partenza veemente dei padroni di casa che al 3’ si rendono pericolosi nell’area degli azzurri con la complicità di un rimpallo che finisce in calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fallimento Italia! La Bosnia vince ai rigori e va ai Mondiali

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