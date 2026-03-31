La nuova palestra sarà intitolata alla memoria del professor Robino

Nella mattinata del 30 marzo, la Provincia di Pisa ha ricevuto la comunicazione della morte del professor Pierluigi Robino, che ricopriva il ruolo di Dirigente Scolastico presso l'Istituto Itis Marconi di Pontedera. In suo ricordo, sarà intitolata una nuova struttura sportiva.

La Provincia di Pisa ha annunciato la scelta di voler ricordare il docente e dirigente dell'Itis Marconi, recentemente scomparso a 61 anni, con uno spazio a lui dedicato presso il Villaggio Scolastico di Pontedera Nella mattinata di ieri 30 marzo è giunta alla Provincia di Pisa la notizia della prematura scomparsa del professor Pierluigi Robino, Dirigente Scolastico dell'Istituto Itis Marconi di Pontedera. "In questo momento di dolore ho voluto esprimere il mio personale cordoglio e le più sentite condoglianze a nome mio personale e di tutta l'Amministrazione e la struttura tecnica provinciale ai suoi familiari. La Provincia... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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