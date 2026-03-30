Nelle ultime ore si è spento a 61 anni il dirigente scolastico dell’Itis Marconi di Pontedera. La sua scomparsa ha colpito la comunità scolastica e la città, dove era conosciuto per il ruolo di guida all’interno dell’istituto tecnico. La sua morte rappresenta un momento di lutto per tutti coloro che avevano rapporti professionali e personali con lui.

E' venuto a mancare, nelle scorse ore, a 61 anni, il dirigente scolastico dell'Itis Marconi di Pontedera Pierluigi Mario Robino. Quasi vent'anni ha diretto l'istituto scolastico, per un incarico cominciato nel settembre 2007. "Una scomparsa prematura, che ci addolora - dice il sindaco Matteo Franconi - Robino è stata una figura centrale per il mondo della scuola pontederese, un interlocutore sempre presente e disponibile, un innovatore che ha sempre avuto grande attenzione per i giovani. Dal 2007 aveva ricoperto il ruolo di dirigente del Marconi, collocando sempre più l'istituto su livelli di eccellenza, un lavoro svolto con grande passione e umanità, mettendo sempre al centro la qualità dell'offerta formativa e la gestione dell'istituzione scolastica in tutte le sue sfaccettature". 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Lutto nella scuola: scomparso Pierluigi Mario Robino, dirigente dell'Itis Marconi di Pontedera

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