Groenlandia e dazi Braga Pd | La sudditanza di Meloni verso Trump fa male all'Italia e all'Europa

Braga, parlamentare di Pd, critica la posizione del governo italiano riguardo ai dazi di Donald Trump sulla Groenlandia. Secondo l'esponente, l'atteggiamento di Meloni dimostra una sudditanza che danneggia gli interessi dell’Italia e dell’Europa, indebolendone la posizione internazionale. La questione evidenzia le tensioni tra le politiche statunitensi e le strategie europee, sollevando preoccupazioni sulla sovranità e sull’autonomia decisionale dei paesi europei.

La decisione di Donald Trump di colpire con dazi i Paesi che si oppongono alle mire sulla Groenlandia è la "conferma" che vuole "indebolire l'Europa". E la "sudditanza di Giorgia Meloni" nei suoi confronti è "grave" proprio perché danneggia sia l'Ue che l'Italia. Lo ha detto a Fanpage.it Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera. Groenlandia, Trump colpisce otto paesi Ue con nuovi dazi, Bruxelles: "L'isola non è in vendita"

Dazi e Groenlandia: Trump minaccia e #Meloni lo bacchetta Il servizio a #4disera - facebook.com facebook

Su dazi e Groenlandia maggioranza si compatta, Salvini: “D’accordo con Meloni su invio militari con la Nato" x.com

