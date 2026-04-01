Il primo aprile è tradizionalmente dedicato agli scherzi, alcuni dei quali sono diventati noti a livello globale. Tra i più celebri ci sono stati il racconto di un raccolto di spaghetti sospetto e una falsa eruzione in Alaska. In diversi casi, queste burle hanno superato la semplice dimensione privata, assumendo un rilievo mediatico significativo.

Il primo aprile è il giorno degli scherzi, ma in alcuni casi la burla ha superato la dimensione privata per trasformarsi in fenomeno mediatico. Nel corso del tempo, giornali, televisioni e aziende hanno sfruttato la ricorrenza per mettere alla prova la fiducia del pubblico, costruendo storie plausibili, curate nei dettagli e spesso difficili da distinguere dalla realtà. Alcuni di questi scherzi sono rimasti nella storia per la loro capacità di ingannare migliaia, se non milioni, di persone. Non si tratta solo di episodi curiosi, ma di veri esperimenti culturali che mostrano quanto il contesto, il linguaggio e l’autorevolezza della fonte possano influenzare la percezione della verità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pesce d’aprile, gli scherzi più famosi della storia: dal raccolto degli spaghetti alla finta eruzione in Alaska

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