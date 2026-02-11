La figuraccia di Petrecca diventa internazionale | le sue gaffe anche sulla stampa estera

La figuraccia di Paolo Petrecca si allarga oltre i confini italiani. Dopo le sue gaffe durante la telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, il giornalista non sarà in onda per commentare il gran finale. La Rai ha deciso di escluderlo dalla copertura, facendo parlare ancora di più di un episodio che ha fatto discutere sui social e non solo.

Dopo le gaffe della telecronaca della cerimonia di apertura, Paolo Petrecca non racconterà sulla Rai il gran finale dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Questa è una certezza. In attesa di capire a chi verrà affidata la cronaca della cerimonia di chiusura, l’altra certezza è che la figuraccia del direttore di Rai Sport ha travalicato i confini nazionali, approdando persino sulla stampa estera. LEGGI ANCHE: I guai di Petrecca, dalla redazione sul piede di guerra alla parità di genere: si dimetterà? Le gaffe di Petrecca sul Guardian. La figuraccia di Petrecca (e le proteste dei giornalisti Rai) sui giornali esteri. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La figuraccia di Petrecca diventa internazionale: le sue gaffe anche sulla stampa estera Approfondimenti su Petrecca Gaffe Paolo Petrecca, il telecronista Rai delle gaffe: tutti gli errori da San Siro stadio olimpico a Paola Egonu fantasma. “Figuraccia, si dimetta” Durante la telecronaca della partita, Paolo Petrecca ha combinato diverse gaffe che non sono passate inosservate. Paolo Petrecca fermato dalla Rai dopo le gaffe alle Olimpiadi, non condurrà la cerimonia di chiusura La Rai ha deciso di sospendere Paolo Petrecca, il direttore di RaiSport, dopo le recenti gaffe alle Olimpiadi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Petrecca Gaffe Argomenti discussi: Figuraccia Rai alla cerimonia di apertura: le polemiche dopo l'inaugurazione delle Olimpiadi. Pd e 5S: superati i limiti; Petrecca, tutti gli errori e le gaffe durante la sua telecronaca della cerimonia; Petrecca travolto dalle critiche per la telecronaca della cerimonia di Milano-Cortina: Ci metta la…; Figuraccia olimpica: gaffe, errori, scambi di persona. La telecronaca Rai diventa un caso politico. Petrecca confermato dalla Rai dopo la figuraccia della telecronaca dell’inaugurazione delle Olimpiadi: «Ma chieda scusa alla redazione»Avanti con Paolo Petrecca, a Rai Sport, lui però non solo deve ammettere - lo ha già fatto nel colloquio di ieri con l'ad Giampaolo Rossi ma non basta - gli ... ilgazzettino.it La figuraccia peggiore di sempre. I giornalisti di RaiSport contro Petrecca: ritiro delle firme e tre giorni di scioperoLa protesta della redazione dopo la telecronaca della cerimonia olimpica: Da 3 giorni siamo tutti in imbarazzo. L’azienda si renda conto del danno arrecato. L’ad Rossi richiama il direttore. Non cop ... quotidiano.net Olimpiadi invernali Milano - Cortina, Rai e le mani della destra sui RaiSport, con la figuraccia in mondovisione di Petrecca alla cerimonia inaugurale di San Siro. Su Radio Onda d'Urto l'intervista ad Antonella Bellutti, ciclista, due volte campionessa olimpica - n - facebook.com facebook I giornalisti di RaiSport contro Petrecca: "Imbarazzo per la figuraccia, ritiriamo le firme fino alla fine delle Olimpiadi" x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.