Crozza imita Cazzullo e subito demolisce Petrecca | La più grande figura di m… del giornalismo mondiale

Maurizio Crozza ha scherzato su Cazzullo e ha criticato duramente Petrecca, definendolo “la più grande figura di m... del giornalismo mondiale”. La battuta è arrivata durante un nuovo episodio di “Fratelli di Crozza”, che tornerà il 6 marzo su Nove. Nel video promozionale, Crozza imita Cazzullo mentre elogia i “sfondoni olimpici” di Petrecca, chiedendosi ironicamente come abbia ottenuto la direzione di un giornale. La clip è già molto condivisa sui social, creando discussione tra gli utenti.