Maurizio Crozza ha scherzato su Cazzullo e ha criticato duramente Petrecca, definendolo “la più grande figura di m... del giornalismo mondiale”. La battuta è arrivata durante un nuovo episodio di “Fratelli di Crozza”, che tornerà il 6 marzo su Nove. Nel video promozionale, Crozza imita Cazzullo mentre elogia i “sfondoni olimpici” di Petrecca, chiedendosi ironicamente come abbia ottenuto la direzione di un giornale. La clip è già molto condivisa sui social, creando discussione tra gli utenti.
Clamorosa decisione dei giornalisti Rai Sport contro Petrecca dopo la cerimonia olimpica: “Peggior figura di sempre”I giornalisti di Rai Sport annunciano una protesta dura contro il direttore Petrecca.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
