Italia senza Mondiali per almeno 16 anni | poi non lamentiamoci che i ragazzi si allontanano dal calcio

L’Italia non si qualifica ai Mondiali da almeno sedici anni e, se si esclude la speranza di partecipare al torneo del 2030, questa sarà la terza eliminazione consecutiva. La nazionale non ha ottenuto l’accesso alle competizioni mondiali per un lungo periodo, suscitando discussioni sulla partecipazione dei giovani al calcio e sullo sviluppo del settore.

Almeno sedici anni, sempre sperando di esserci ai Mondiali del 2030. La terza eliminazione di fila della nazionale azzurra dalla competizione iridata di calcio ha un effetto collaterale amarissimo: c’è una intera generazione di ragazzi italiani che non conosce l’emozione di vivere le notti mundial, quando il nostro Paese dimentica le divisioni e si veste di un unico colore. La sensazione collaterale, poi, è che non c’è più lo shock delle prime volte, né la rabbia immediata. C’è solo un vuoto silenzioso che si allarga anno dopo anno, cambiando il modo in cui il calcio viene vissuto da Nord a Sud. Perché questa assenza non pesa soltanto oggi: riscrive il passato e svuota il futuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Italia senza Mondiali per almeno 16 anni: poi non lamentiamoci che i ragazzi si allontanano dal calcio Articoli correlati I ragazzi di via Don Bosco: storia della squadra di calcio senza un campionato, che si allena solo per passione“L’importante non è vincere, ma aver lottato bene”, disse Pierre de Coubertin, fondatore delle Olimpiadi moderne, creando quella nobile idea di sport... Leggi anche: LIVE Italia-Danimarca 1-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: pareggio amaro per le azzurre che non si avvicinano alla Svezia Aggiornamenti e contenuti dedicati su Italia senza Mondiali per almeno 16... Temi più discussi: Italia senza Mondiali per la terza volta di fila, la Bosnia vince ai rigori; Non c’è due senza tre: incubo Mondiali per l’Italia, che non ci va neanche quest’anno; Calcio, senza qualificazione ai Mondiali per l'Italia oltre 100 milioni di perdite; Italia eliminata dai Mondiali: playoff tabù, terza assenza consecutiva per gli Azzurri. I ragazzi che non vedranno l'Italia al Mondiale: la generazione senza le notti magicheGli Azzurri non prenderanno parte alla prossima Coppa del Mondo. Un'assenza che ormai non fa più notizia ... adnkronos.com Disfatta Italia, fuori dai Mondiali per la terza volta consecutivaL'Italia è fuori dai Mondiali per la terza volta di fila. Alla Coppa del Mondo va la Bosnia Erzegovina che ha sconfitto gli azzurri ai calci di rigore. La partita era finita 1-1 dopo i tempi supplemen ... ansa.it Italia, nessun alibi Il commento del direttore Ivan Zazzaroni - facebook.com facebook #Bosnia ai #Mondiali, #Italia sconfitta ai rigori (5-2 dcr). Azzurri in dieci dal 41' (espulso #Bastoni) x.com