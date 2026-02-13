I ragazzi di via Don Bosco | storia della squadra di calcio senza un campionato che si allena solo per passione

I ragazzi di via Don Bosco si allenano da mesi nel cortile di una scuola abbandonata, senza poter partecipare a nessun campionato ufficiale, perché manca una squadra riconosciuta e le strutture adeguate. La loro passione li spinge a ritrovarsi ogni pomeriggio, calciando un vecchio pallone tra muri di mattoni e recinzioni arrugginite, lontano da qualsiasi competizione ufficiale.

“L’importante non è vincere, ma aver lottato bene”, disse Pierre de Coubertin, fondatore delle Olimpiadi moderne, creando quella nobile idea di sport che abbiamo ancora oggi, ma che non sono molti a mettere davvero in pratica. Vincere, infatti, sembra l’unica cosa che conta, come diceva la leggenda juventina Gianni Boniperti. Lo vediamo ogni weekend, sui campi verdi del gioco più popolare del mondo, il calcio: simulazioni, provocazioni, allenatori e tifosi sopra le righe. Ci siamo così abituati da non farci nemmeno più tanto caso. D’altra parte, quando le squadre di calcio sono aziende con fatturati milionari, sarebbe ingenuo, direbbero i più cinici e realisti, scegliere di perseguire i più puri ideali sportivi.🔗 Leggi su Udinetoday.it

A Torino si disputò il primo campionato di calcio della storia, un evento che ha segnato le origini di uno sport oggi diffuso in tutto il mondo.

La tartaruga Porkchop, trovata ferita sul fondale di un fiume californiano, si allena duramente per tornare a nuotare.

