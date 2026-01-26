Gravina rivela | Caso Zappi? C’è una riflessione da fare Il fatto che non ci sarà nessuno stage per l’Italia non dà alibi a nessuno

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato il caso Zappi e lo stage per l’Italia, sottolineando che l’assenza di opportunità di stage non deve essere un alibi. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante il Consiglio Federale, nel corso del quale è stato approvato il budget per il 2026. Gravina ha evidenziato l’importanza di riflettere sulle responsabilità e sulle prospettive future del calcio italiano.

