Google Ricerca diventa una chat | ora puoi fare domande senza ricominciare da capo

La Ricerca Google si trasforma in una chat. Ora puoi fare domande senza dover ripetere tutto da capo, come facevi prima. Basta scrivere e ottenere risposte in modo più diretto, senza dover rifare la stessa domanda più volte. Google sta cambiando il modo di cercare online.

La Ricerca Google come la conosciamo sta cambiando pelle. Non più solo una lista di link blu da scorrere, non più query ripetute per affinare i risultati. Ora è una conversazione vera e propria, fluida, che mantiene il filo del discorso e ti permette di approfondire senza dover ricominciare ogni volta da zero. È l’evoluzione che Big G ha annunciato in questi giorni, e che sta già arrivando sui dispositivi mobili di tutto il mondo. Il cuore di questa trasformazione sta nell’integrazione di due elementi: le AI Overview, quei riassunti generati dall’intelligenza artificiale che compaiono direttamente nella pagina dei risultati, e AI Mode, la modalità conversazionale che trasforma la ricerca in un dialogo interattivo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

