Italia senza Mondiali azzerare tutto e ripartire dalla competenza di Giovanni Malagò | il commento

L’Italia non si qualifica ai Mondiali dopo la sconfitta ai rigori contro la Bosnia nella finale playoff. La partita si è conclusa con l’Italia in dieci uomini dal 42’ del primo tempo, a causa di un’espulsione. Questa è la terza eliminazione consecutiva dalla fase finale del torneo, segnando un periodo difficile per il calcio nel paese. La squadra ha visto sfumare l’opportunità di partecipare alla competizione internazionale.

Ora c’è solo l’ abisso. La terza bocciatura di fila dell’Italia al mondiale, superata nella finale playoff ai rigori dalla Bosnia, dopo una partita giocata in dieci dal 42’ del primo tempo per la scellerata espulsione di Bastoni, è l’ultimo scempio di dodici anni devastanti per il nostro calcio. Lo stesso film di questa partita, con gli azzurri passati al 15’ con Kean e raggiunti al 79’ da Tabakovic, dopo aver divorato nella ripresa tre occasioni con Kean, Esposito e Dimarco, racconta molto di quello che siamo. Anche nei tempi supplementari, c’è stata la possibilità di trovare il 2-1, con l’allungo di Palestra abbattuto poco prima dell’ingresso in area da Muharemovic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Italia senza Mondiali, azzerare tutto e ripartire dalla competenza di Giovanni Malagò | il commento Articoli correlati Leggi anche: Il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, commenta dalla Dolomiti Lounge di Cortina i primi risultati dell'Italia alle Olimpiadi invernali. Italia senza Mondiali, ora c’è solo una cosa da fare: andate tutti via, da Gravina in giù | commentoCi fu la Svezia, l’apocalisse nazionale che pensavamo non avremmo mai potuto vivere. Contenuti e approfondimenti su Giovanni Malagò Discussioni sull' argomento Italia senza Mondiali, azzerare tutto e ripartire dalla competenza di Giovanni Malagò | il commento. L'Italia saluta le Olimpiadi invernali. Giovanni Malagò: Bilancio esaltanteGrandissima Italia, sei stata di parola!. Lo ha detto stasera Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, nel suo discorso alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali, all'Arena ... rainews.it Malagò: 'Milano Cortina Giochi dell'Orgoglio, Italia non spenga fiamma'Quelle di Milano Cortina sono state le Olimpiadi dell'orgoglio, dei giovani e delle medaglie. Lo afferma il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi, Giovanni Malagò, che in una intervista ... ansa.it