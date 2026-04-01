Italia nel baratro | disfatta storica a Zenica addio Mondiali e bufera su Gennaro Gattuso Chiedo scusa poi l’ombra delle dimissioni

L’Italia di calcio ha subito una sconfitta storica in Bosnia-Erzegovina, che ha eliminato la squadra ai rigori con un punteggio di 5-2. Questa sconfitta ha sancito l’assenza degli Azzurri ai prossimi Mondiali, la terza consecutiva senza qualificazione. Dopo l’incontro, il commissario tecnico ha chiesto scusa pubblicamente e si sono aperte discussioni sulle sue eventuali dimissioni.

È il punto più basso del calcio italiano moderno. Ancora una volta. Ancora più doloroso. L’Italia crolla sotto i colpi della Bosnia-Erzegovina, che la elimina ai rigori (5-2) e la condanna a un’assenza che ormai ha il sapore della maledizione: terzo Mondiale consecutivo senza Azzurri. Una ferita aperta che riporta alla mente i traumi contro Svezia e Macedonia del Nord, ma che oggi assume contorni ancora più cupi. Perché questa volta l’Italia aveva la partita in mano. Perché questa volta il crollo è stato lento, inesorabile, quasi annunciato. Il vantaggio firmato da Moise Kean aveva illuso. Poi il rosso a Bastoni ha cambiato tutto: inferiorità numerica, assedio bosniaco, pareggio subito e infine il destino deciso dal dischetto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Italia nel baratro: disfatta storica a Zenica, addio Mondiali e bufera su Gennaro Gattuso. “Chiedo scusa”, poi l’ombra delle dimissioni Articoli correlati Leggi anche: Italia nel baratro: disfatta storica a Zenica, addio Mondiali e bufera su Gennaro Gattuso. “Chiedo scusa”, poi l’ombra delle dimission Gattuso in lacrime dopo Bosnia-Italia: “Chiedo scusa”. E non risponde sulle dimissioniGennaro Gattuso distrutto dopo la sconfitta ai rigori dell'Italia contro la Bosnia che ha sancito la mancata qualificazione ai Mondiali per la terza... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Gennaro Gattuso Temi più discussi: Mondiali, Italia-Irlanda del Nord: le tre ragioni per non sbagliare!; Italia nel baratro: terzo Mondiale di fila fallito; Bosnia-Italia, cosa succede in caso di sconfitta o vittoria (e quali squadre affronterebbero gli azzurri ai Mondiali); Italia nel baratro | disfatta storica a Zenica addio Mondiali e bufera su Gennaro Gattuso Chiedo scusa poi l’ombra delle dimission. Gattuso in lacrime dopo Bosnia-Italia: Chiedo scusa. E non risponde sulle dimissioniGennaro Gattuso distrutto dopo la sconfitta ai rigori dell'Italia contro la Bosnia che ha sancito la mancata qualificazione ai Mondiali per la terza volta ... fanpage.it Gattuso ha già lasciato capire cosa succederà nella Nazionale in caso di disfatta in Bosnia-ItaliaGattuso spiazza tutti e risponde in maniera secca alla domanda sul mancato raggiungimento dei Mondiali da parte dell'Italia: Mi assumerò le mie ... fanpage.it Gli 11 #Azzurri scelti dal Ct Gennaro Gattuso! Bosnia ed Erzegovina Italia Ore 20.45 Stadio Bilino Polje - Zenica #RaiUno #BosniaItalia #Nazionale #VivoAzzurro - facebook.com facebook Tutto pronto a Zenica per il play-off fra Bosnia e Italia: queste le scelte di Sergej Barbarez e Gennaro Gattuso FORZA AZZURRI. x.com