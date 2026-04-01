L’Italia di calcio si trova a dover affrontare una sconfitta storica a Zenica, dove viene eliminata dalla Bosnia-Erzegovina ai rigori con un punteggio di 5-2. Questa eliminazione significa la terza assenza consecutiva della nazionale italiana ai Mondiali, segnando il punto più basso del calcio nazionale degli ultimi anni. Dopo la partita, il commissario tecnico ha chiesto scusa e si è parlato di possibili dimissioni.

È il punto più basso del calcio italiano moderno. Ancora una volta. Ancora più doloroso. L’Italia crolla sotto i colpi della Bosnia-Erzegovina, che la elimina ai rigori (5-2) e la condanna a un’assenza che ormai ha il sapore della maledizione: terzo Mondiale consecutivo senza Azzurri. Una ferita aperta che riporta alla mente i traumi contro Svezia e Macedonia del Nord, ma che oggi assume contorni ancora più cupi. Perché questa volta l’Italia aveva la partita in mano. Perché questa volta il crollo è stato lento, inesorabile, quasi annunciato. Il vantaggio firmato da Moise Kean aveva illuso. Poi il rosso a Bastoni ha cambiato tutto: inferiorità numerica, assedio bosniaco, pareggio subito e infine il destino deciso dal dischetto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Italia nel baratro: disfatta storica a Zenica, addio Mondiali e bufera su Gennaro Gattuso. “Chiedo scusa”, poi l’ombra delle dimission

Articoli correlati

Mondiali 2026, l'Italia di Gattuso sfida la Bosnia e si gioca tutto nel catino di Zenica LE PROBABILI FORMAZIONIGennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro la Bosnia Erzegovina , a...

Gennaro Gattuso perde Scamacca: playoff Mondiali, è brivido ItaliaPiove sul bagnato per il povero Gennaro Gattuso: il ct della Nazionale, dovrà fare a meno di Gianluca Scamacca, infortunato.

Una raccolta di contenuti su Gennaro Gattuso

Discussioni sull' argomento Mondiali, Italia-Irlanda del Nord: le tre ragioni per non sbagliare!; Bosnia-Italia, cosa succede in caso di sconfitta o vittoria (e quali squadre affronterebbero gli azzurri ai Mondiali).

Gattuso: Bosnia-Italia? L’abbiamo preparata nel modo giustoIn un'intervista concessa in esclusiva alla Rai, Gattuso ha parlato della responsabilità che sente per il match di stasera contro l Bosnia. ilnapolista.it

Gattuso ha già lasciato capire cosa succederà nella Nazionale in caso di disfatta in Bosnia-ItaliaGattuso spiazza tutti e risponde in maniera secca alla domanda sul mancato raggiungimento dei Mondiali da parte dell'Italia: Mi assumerò le mie ... fanpage.it

Gli 11 #Azzurri scelti dal Ct Gennaro Gattuso! Bosnia ed Erzegovina Italia Ore 20.45 Stadio Bilino Polje - Zenica #RaiUno #BosniaItalia #Nazionale #VivoAzzurro - facebook.com facebook

Tutto pronto a Zenica per il play-off fra Bosnia e Italia: queste le scelte di Sergej Barbarez e Gennaro Gattuso FORZA AZZURRI. x.com