Gattuso in lacrime dopo Bosnia-Italia | Chiedo scusa E non risponde sulle dimissioni

Dopo la partita tra Bosnia e Italia, Gennaro Gattuso si è presentato in lacrime ai microfoni, chiedendo scusa ai tifosi. La sconfitta ai rigori ha portato alla mancata qualificazione della nazionale ai Mondiali, evento che si verifica per la terza volta consecutiva. Gattuso non ha risposto alle domande sulle eventuali dimissioni.

Gennaro Gattuso distrutto dopo la sconfitta ai rigori dell'Italia contro la Bosnia che ha sancito la mancata qualificazione ai Mondiali per la terza volta consecutiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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