Gennaro Gattuso perde Scamacca | playoff Mondiali è brivido Italia

Gennaro Gattuso, ct della Nazionale, dovrà fare a meno di Gianluca Scamacca a causa di un infortunio. La sua assenza riguarda la fase di playoff per i Mondiali, creando un problema nel reparto offensivo della squadra. La notizia arriva in un momento difficile per il tecnico, che deve quindi riorganizzare la formazione senza il suo attaccante.

Piove sul bagnato per il povero Gennaro Gattuso: il ct della Nazionale, dovrà fare a meno di Gianluca Scamacca, infortunato. Con Sandro Tonali uscito malconcio da Barcellona-Newcastle di Champions League (ma il centrocampista ex Milan sarà comunque a disposizione), l'Italia arriva dunque agli spareggi per accedere ai Mondiali in Usa, Messico e Canada senza il centravanti dell'Atalanta. Il 27enne scuola Roma, ex Sassuolo e West Ham, la scorsa stagione ha giocato solo 1 partita a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per una lesione muscolo tendinea alla coscia destra, mentre quest'anno è a quota 12 gol in 33 presenze complessive. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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