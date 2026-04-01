L’Italia non si qualifica per il prossimo Mondiale, causando un impatto finanziario sulla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Secondo fonti ufficiali, la federazione ha perso circa 30 milioni di euro a causa dell’esclusione. La situazione mette sotto pressione i bilanci e solleva preoccupazioni sulla gestione economica del settore calcistico nazionale.

L’assenza dell’ Italia dal prossimo Mondiale non è soltanto una ferita sportiva, ma un colpo diretto e profondo ai conti della Figc. La sconfitta contro la Bosnia nei playoff ha trasformato una partita decisiva in un punto di rottura economico: circa 30 milioni di euro evaporati in poche ore, tra ricavi mancati e premi sfumati. Un danno che non si limita ai numeri, ma che mette in discussione la sostenibilità e le ambizioni dell’intero movimento calcistico nazionale, già provato da anni di risultati altalenanti e da una crescente perdita di competitività internazionale. Due mesi fa, approvando il budget 2026, il presidente Gabriele Gravina aveva chiarito che l’equilibrio dei conti sarebbe dipeso anche dalla qualificazione al Mondiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia fuori dal Mondiale, il conto salato della Figc: 30 milioni bruciati e sistema sotto pressione

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