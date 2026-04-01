Italia fuori dal Mondiale il conto salato della Figc | 30 milioni bruciati e sistema sotto pressione
L’Italia non si qualifica per il prossimo Mondiale, causando un impatto finanziario sulla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Secondo fonti ufficiali, la federazione ha perso circa 30 milioni di euro a causa dell’esclusione. La situazione mette sotto pressione i bilanci e solleva preoccupazioni sulla gestione economica del settore calcistico nazionale.
L’assenza dell’ Italia dal prossimo Mondiale non è soltanto una ferita sportiva, ma un colpo diretto e profondo ai conti della Figc. La sconfitta contro la Bosnia nei playoff ha trasformato una partita decisiva in un punto di rottura economico: circa 30 milioni di euro evaporati in poche ore, tra ricavi mancati e premi sfumati. Un danno che non si limita ai numeri, ma che mette in discussione la sostenibilità e le ambizioni dell’intero movimento calcistico nazionale, già provato da anni di risultati altalenanti e da una crescente perdita di competitività internazionale. Due mesi fa, approvando il budget 2026, il presidente Gabriele Gravina aveva chiarito che l’equilibrio dei conti sarebbe dipeso anche dalla qualificazione al Mondiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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