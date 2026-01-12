Picco d’influenza Marinoni | Il sistema regge ma è sotto pressione

Il sistema sanitario in provincia di Bergamo mostra segnali di stress, con 400 posti scoperti nella Continuità Assistenziale. Sebbene al momento regga, questa carenza di risorse evidenzia una pressione crescente sulle strutture di Guardia Medica e sui servizi nelle case di comunità, come previsto dalla normativa vigente. Una situazione che richiede attenzione per garantire un’assistenza continua e adeguata alla popolazione locale.

“Il sistema sta reggendo, ma è sotto pressione. I numeri sono chiari: nella provincia di Bergamo ci sono 400 posti scoperti per la Continuità Assistenziale, che servirebbero per coprire la Guardia Medica e i servizi nelle case di comunità previsti dalla normativa”. Così il dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo, traccia il punto sulla gestione della stagione influenzale. In questi giorni si è raggiunto il picco dei contagi dell’influenza portando a un aumento degli accessi agli ambulatori dei medici e al pronto soccorso dal nord al sud del paese. Abbiamo intervistato il dottor Marinoni per saperne di più. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

