Allarme sanitario in Calabria | farmaci essenziali in esaurimento il sistema è sotto pressione

In Calabria, i farmaci essenziali stanno finendo. Il sistema sanitario regionale è sotto forte stress e rischia di non riuscire a fornire le cure necessarie ai cittadini. La situazione si aggrava di giorno in giorno, con farmacie e ospedali in difficoltà a reperire i medicinali più urgenti.

Nella Calabria del 2026, il sistema sanitario regionale è sotto pressione estrema a causa di un'emergenza farmaceutica che mette a rischio la vita di migliaia di cittadini. Il consigliere regionale Francesco De Cicco, del gruppo Democratici progressisti meridionalisti, ha presentato un'interrogazione alla Giunta regionale denunciando la mancanza di farmaci essenziali, in particolare quelli salvavita per il trattamento di patologie cardiovascolari, ictus e embolie polmonari. La situazione, secondo quanto riferito, è ormai critica: alcune sostanze fondamentali non arrivano nei presidi ospedalieri e nelle farmacie del territorio, nonostante l'esistenza di strumenti digitali di monitoraggio come le ricette elettroniche e il Fascicolo sanitario elettronico.

