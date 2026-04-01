Italia fuori dai Mondiali Gravina non si dimette | Chiesto a Gattuso e Buffon di restare

Dopo l'eliminazione dalla corsa ai Mondiali del 2026, il presidente della Federazione italiana gioco calcio ha deciso di mantenere il suo incarico, nonostante le richieste di dimissioni arrivate da più parti. Ha inoltre confermato di aver chiesto ai giocatori Gattuso e Buffon di continuare a far parte della nazionale.

Gabriele Gravina sceglie di restare alla guida della Figc nonostante il fallimento nei playoff del Mondiale 2026. Il presidente ha confermato Rino Gattuso in panchina dopo la sconfitta ai rigori contro la Bosnia a Zenica, blindando così la continuità tecnica dell’Italia. Gravina: la conferma a Gattuso arriva subito dopo Zenica. La sconfitta più recente della Nazionale rappresenta il terzo spareggio consecutivo mancato per l’accesso a una fase finale mondiale. Eppure Gravina non abdica e anzi difende il lavoro svolto da Gattuso e dal suo staff. La continuità tecnica è blindata, almeno secondo le dichiarazioni del numero uno federale. In conferenza stampa ha elogiato il commissario tecnico: “È un grande allenatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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