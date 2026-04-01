Dopo la partita contro la Bosnia, il presidente della federazione calcistica ha dichiarato di aver chiesto a Gattuso e Buffon di rimanere e ha annunciato di aver convocato un consiglio federale. In una conferenza stampa successiva, ha ribadito di non avere intenzione di dimettersi, confermando la volontà di proseguire nel suo incarico.

di Francesco Spagnolo Gravina nel post partita di Bosnia Italia ha parlato in conferenza stampa confermando la sua volontà di non dimettersi. Le sue dichiarazioni. Gravina, presidente della FIGC, in conferenza stampa ha parlato subito dopo la sconfitta dell’Italia contro la Bosnia. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata SCONFITTA – « Stato d’animo evidente. Permettetemi di fare i complimenti ai ragazzi. Hanno avuto una crescita incredibile. Hanno cercato di dare una gioia ai nostri tifosi. Devo fare i complimenti a Gattuso. Credo che sia un grande allenatore. Ho chiesto di rimanere a lui e a Buffon alla guida di questi ragazzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gravina annuncia: «Ho chiesto a Gattuso e a Buffon di restare. Dimissioni? Ho convocato un consiglio federale. La mia intenzione è questa»

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