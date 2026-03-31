Italia fuori dai mondiali Gattuso verso l’addio | nuovo CT in arrivo

L’Italia non si qualifica ai prossimi mondiali di calcio, segnando la terza esclusione consecutiva dopo le partecipazioni del 2018 e del 2022. La notizia è arrivata dopo le ultime partite e ha portato a considerazioni sul futuro della nazionale, con notizie di un possibile cambio di allenatore in vista delle prossime competizioni. La federazione sta valutando le prossime mosse da adottare.

Ancora una volta l’Italia resta fuori dai mondiali, la terza consecutiva dopo le edizioni del 2018 e del 2022. Una mazzata per tutto il movimento azzurro con nuovi cambiamenti in vista per la nazionale. Gattuso pronto a dire addio alla nazionale italiana (Ansa Foto) – calciomercato.it Gennaro Gattuso, CT che ha preso la guida della squadra dopo l’esonero di Luciano Spalletti, appare destinato a dire addio alla nazionale italiana dopo l’eliminazione arrivata ai calci di rigore in casa della Bosnia. Per la Federazione italiana sarà tempo di nuovi cambiamenti andando a cercare un CT che possa dare vita a un nuovo progetto provando a rilanciare il calcio italiano che si dimostra ancora una volta in profonda crisi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italia fuori dai mondiali, Gattuso verso l’addio: nuovo CT in arrivo Articoli correlati Gattuso CT Italia, raccontato da Porrà su Sky Sport nel viaggio verso i MondialiGattuso diventa il simbolo della rinascita azzurrasu Sky Sport nel racconto firmato Porrà, tra passato mondiale, fallimenti recenti e nuove... Leggi anche: Allarme difesa, i tre titolari in dubbio: la grana del ct Gattuso verso i playoff Mondiali Aggiornamenti e contenuti dedicati su Italia fuori Temi più discussi: Italia-Irlanda del Nord, spareggio Mondiali 2026: cosa succede se gli azzurri perdono; Cosa succede se l'Italia pareggia o perde contro l'Irlanda del Nord nella partita dei playoff Mondiali; Nazionale, Italia dentro o fuori: si gioca tutto in Bosnia. La notte per risorgere o per affondare; Playoff Mondiali 2026: come funzionano e cosa deve fare l’Italia per qualificarsi. Se l’Italia resta fuori dai Mondiali nelle casse della Figc cosa rimarrà? L’eventuale eliminazione sarebbe un disastro economico oltre che sportivoLa partita fra l'Italia e la Bosnia non segnerà solamente il futuro sportivo del nostro Paese, ma anche quello economico. Sicuramente sarà così per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ecco infatti ... mowmag.com Finale playoff Mondiali 2026, Italia sconfitta ai rigori dalla Bosnia. DIRETTAÈ in corso Bosnia-Italia, finale playoff dei Mondiali 2026. La Nazionale guidata da Gattuso si gioca tutto a Zenica, puntando a scongiurare la terza mancata partecipazione consecutiva a una fase final ... tg24.sky.it L’Italia è ancora una volta fuori dai Mondiali. Gli azzurri mancano l’accesso alla Coppa del mondo 2026 per la terza edizione consecutiva. La Bosnia vince ai rigori - facebook.com facebook Italia, tutti i dentro o fuori nelle qualificazioni mondiali dal 1958 alla Bosnia #SkySport #BosniaItalia #Italia x.com